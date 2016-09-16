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'uzun şekerlemeler diyabet işareti olabilir'

'UZUN ŞEKERLEMELER DİYABET İŞARETİ OLABİLİR'

Japonya'da yapılan bir araştırma uyku düzensizliği ile diyabetin bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor

Tarih : 16 Eylül 2016, 09:21
Puan Ver : 'uzun Şekerlemeler Diyabet İşareti Olabilir'(5/10)6


Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, gündüz 1 saatten fazla uyumak, tip 2 diyabet (şeker hastalığı) işareti olabilir.



Tokyo Üniversitesi'nin araştırması, uyku düzensizliği ile diyabetin bağlantılı olabileceğini ortaya koyması açısından önemli.



Araştırması kapsamında 300 binden fazla kişi incelendi. Günde 1 saatten fazla uyuyan insanların, hiç uyumayanlara kıyasla yüzde 45 daha fazla tip 2 diyabet riski taşıdığı ortaya çıktı.



40 dakikanın altındaki kestirmelerle diyabet arasında ise bir ilişki bulunmadı.



Hatta araştırmalar, gün içindeki kısa kestirmelerin sağlığa faydalı olduğunu gösteriyor. Bu kısa uyku, motor becerileri ve atikliği artırıyor.








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