Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: Görevi Bırakacağım
Türkiye All-Star'da Kadrolar Belli Oldu
Hazine, Bes Sisteminde Değişikliğe Gidiyor
Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu
Trabzonspor'un İstediği Filip Novak, Takımının Kampından Ayrıldı
Thy'den Müşterileri Kızdıracak Uygulama! Artık Ekstra Para Alacak
Pegasus, Trabzon'daki Kazayla İlgili Araştırma Başlattı
Fenerbahçe Maçı Öncesi Gözdağı Verdi: Elimden Geleni Yapacağım
Dolar Yükselişe Geçti
Atatürk Havalimanının, Taşınması 24 Saatte Tamamlanacak
Erdoğan Talimat Verdi, Kit'lerle İlgili Düzenleme Geliyor
Kulüple Anlaşmayı Yalanlayan Jahovic, Taraftarın Hışmına Uğradı
Fatih Terim'in İstediği Transferler Sekteye Uğradı
Emekli Memurların Fark Ücretleri İçin Son Başvuru Tarihi 27 Ocak
Danimarka: Türkiye, 3. Havalimanını Doldurmakta Sorun Yaşamaz
Bitcoin Sert Çakıldı! 12 Bin Doların Altını Gördü
Galatasaray'da Beklenen Oldu
Altında Yükseliş Devam Ediyor
Galatasaraylı Fernando: Fatih Terim Bizi Evladı Gibi Görüyor
Afrika'da Dünyanın En Büyük Beşinci Elması Bulundu

Uzun Menzilli Savunma Sistemi İçin İmzalar Atıldı

UZUN MENZİLLİ SAVUNMA SİSTEMİ İÇİN İMZALAR ATILDI

ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında uzun menzilli savunma sistemi projesinde sözleşme imzalandı.

Tarih : 16 Ocak 2018, 13:10
Puan Ver : Uzun Menzilli Savunma Sistemi İçin İmzalar Atıldı(8/10)4

ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandı. Teslimatlar 2021 yılında gerçekleşecek.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında dün bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN payının 869 milyon 13 bin 861 TL ve 279 milyon 257 bin 600 avro olduğu, teslimatların 2021 yılında gerçekleştirileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uzun  Menzilli  Savunma  Sistemi  İçin  İmzalar  Atıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER