ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandı. Teslimatlar 2021 yılında gerçekleşecek.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında dün bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN payının 869 milyon 13 bin 861 TL ve 279 milyon 257 bin 600 avro olduğu, teslimatların 2021 yılında gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: haberinburada