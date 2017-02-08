ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, her gün iki porsiyon üzüm yemenin alzheimer hastalığının belirtilerini ortadan kaldırdığını, hafızayı güçlendirdiğini ortaya koydu.



ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, her gün iki porsiyon üzüm yemenin alzheimer hastalığının belirtilerini ortadan kaldırdığını, hafızayı güçlendirdiğini ortaya koydu.



Hafıza kaybının erken aşamalarında olanlar üzerinde yapılan araştırmada; hastalar altı ay boyunca günde iki porsiyon üzüm yedi. Deneyde üzümün kişinin dikkatini toplamasına ve hafıza performansının artmasına neden olduğu görüldü.



Uzmanlar beynin belirli bölgelerindeki düşük aktivitenin alzheimer hastalığının erken aşamalarının göstergesi olduğunu belirtiyor. Araştırma ekibinden Dr. Daniel Silverman, "Araştırmanın konusu meyvelerin bütün olarak mı, yoksa içindeki birleşenlerine göre mi beyni koruduklarıyla ilgiliydi. Düzenli olarak üzüm tüketiminin alzheimer'a karşı koruyucu bir etkisi olduğunu gördük" dedi.







kaynak:sabah