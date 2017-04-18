UZMANLARDAN SAMAN NEZLESİ UYARISI
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muammer Topaloğlu, bahar aylarında ortaya çıkan saman nezlesine karşı vatandaşları uyardı.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muammer Topaloğlu, bahar aylarında ortaya çıkan saman nezlesine karşı vatandaşları uyardı. Mevsimsel Alerjik Rinit'in halk arasında saman nezlesi olarak bilindiğini aktaran Dr. Muammer Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Alerjik rinit, alerji kaynaklı burun iltihabıdır. Alerjenlerin hava yolu mukozasına yapışarak iltihabi olayları başlatması ile meydana gelir.
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