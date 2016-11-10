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uzmanlardan kitlesiz meme kanseri uyarısı

UZMANLARDAN KİTLESİZ MEME KANSERİ UYARISI

Londra Üniversitesinden araştırmacılar, meme kanserinin her 6 vakadan birinde memede kitle oluşmadan ortaya çıkabildiğini açıkladı.

Tarih : 10 Kasım 2016, 10:43
Puan Ver : Uzmanlardan Kitlesiz Meme Kanseri Uyarısı(8/10)9


Londra Üniversitesinden araştırmacılar, meme kanserinin her 6 vakadan birinde memede kitle oluşmadan ortaya çıkabildiğini açıkladı.



Diğer uyarıcı belirtileri dikkate almaya çağıran uzmanlar, erken teşhis için kadınları, meme ucunda değişiklik, koltuk altında şişkinlik, meme dokusunda enfeksiyon, akıntı, kızarıklık ve kanamaya dikat etmeleri gerektiğini ifade ediyorlar.

GECİKMEYE SEBEP OLUYOR

Liverpool'daki Ulusal Kanser Araştırmaları Enstitüsünde araştırma sonuçlarını açıklayan uzmanlar, kanser teşhisi konulan 2 bin 300 vakayı incelediklerini ve memesinde kitle fark etmeyen kadınların düzenli olarak yapılması gereken doktor kontrollerini aksatma eğiliminde olduğunu saptadıklarını belirtti. Enstitü Başkanı Dr. Karen Kennedy, kadınların kitleye odaklanarak diğer belirtileri ihmal ettiklerini söyleyerek, “İncelediğimiz vakalarda kadınlar meme kanserinin, kitle oluşmadan da belirtiler verdiğini çoğunlukla bilmiyor.  Bu sebeple gecikmiş olarak hastaneye başvuruyorlar” dedi.



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: Uzmanlardan  Kitlesiz  Meme  Kanseri  Uyarısı    haber

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