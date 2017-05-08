

Hitit Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, yaz ayları ile birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının görülmeye başlandığını belirterek vatandaşları uyardı.



İHA'da yer alan habere göre; KKKA, hastalığının zehirli keneler aracılığıyla bulaştığını dile getiren Prof. Dr. Nurcan Baykam, özellikle Mayıs aylarından itibaren havaların ısınmasıyla birlikte KKKA vakalarına rastlanmaya başlandığına işaret etti.



TARLA VE BAHÇEDE ÇALIŞANLAR VÜCUDUNDA AÇIK YER BIRAKMAMALI



Vatandaşların ve hayvancılıkla uğraşan, hayvanlarla teması olan çiftçilerin keneler konusunda duyarlı olması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Baykam, gösterilen hassasiyet ve duyarlılığın hastalıkların bulaşımını önlemede en önemli etkenlerden birisi olduğuna dikkat çekti.



Tarlaya, bahçeye, giden hayvanlarla teması olan çiftçilerin akşamları iş dönüşü evlerine geldiklerinde vücutlarında kene kontrolü yapmalarını öneren Prof. Dr. Baykam, tarla ve bahçede çalışanların vücutlarında açık yer bırakmamaları özellikle pantolon paçalarını çoraplarının içerisine sokmaları ya da uzun çizmeler giymelerini istedi.



Kene teması olduğunda ateş, halsizlik, bulantı, kusma, kas ağrıları, vücut ağrısı, sırt ağrısı, ishal gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nurcan Baykam, "Aile hekimlerimiz ve doktorlarımız bu konuda duyarlılar ilgililer. Bu bulgularla gelen hastaları KKKA açısından da değerlendiriyorlar. Buda KKKA'nın ilk aşamada tespit edilmesine neden oluyor. Yıllar içerisinde bu duyarlılık gittikçe arttı. Ama öyle durumlar oluyor ki hasta kene ile temasının hiç olmadığından bahsediyor. Bazen yanlış bilgide veriyor. Birkaç gün gecikmeler oluyor. Bu açıdan duyarlılığın artması şart. Ağır formda geldiğinde ilk müdahale yapılmadan gelen hastaları kaybedebiliyoruz. Bu aşamada yapılan bütün müdahaleler cevapsız kalabiliyor. Bu vücudun virüse verdiği tepkiyle ilişkili bu dönemdeki tedavilerin karşılık bulmadığı hastalar oluyor. Bu tür vakalarda olabildiğince en hızlı şekilde sağlık kuruluşlarına başvurmak çok önemli. Bazen vücudun verdiği tepkiyle de hastalar çok kısa zamanda ağırlaşabiliyor. Bazen erken geldiğini düşünen hastalarda ağır bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurabiliyor" dedi.







kaynak:habertürk