

Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hülya Tatar, diyet yapan veya diyete başlamayı düşünen kişilerin en büyük korkusunun verdiği kiloları tekrar geri almak olduğunu belirtti.







Kilo kontrolüyle ilgili programların neredeyse tamamının hızlı kilo verme üzerine kurgulandığını belirten uzmanlar, bilimsel araştırmalarla desteklenen hızlı diyetlerin bozuk döngüye sebep olabileceğini söylediler. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'daki insanların çoğunun hızlı kilo vermek isterken obez olduğunu ifade eden







AĞIRLIK DÖNGÜSÜ







uzmanlar, hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermenin de mümkün olduğunu söylediler. Sağlıklı kilo kaybetmek ve bunu uzun vadede korumanın bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hülya Tatar,







"Kilolarından kurtulmanın verdiği sabırsızlık ile birey, şok diyetlerle, hiçbir bilimsel temeli olmayan zayıflama ürünleriyle zayıflamaya çalışırsa bu durumdan bir süre sonra sıkılarak eski beslenme düzenine geri döneceği için verdiği kiloları hızla geri alır. Çünkü, yarı aç kalarak hızlı şekilde zayıflama sırasında metabolizma az enerji harcamaya uyarlanır. Yani az besin alındığından daha az harcanır. Gereğinden çok az besin aldığımızda ilk önce hareketlerimizi sınırlar, daha sonra organlarımızı daha az enerjiyle çalışmaya yönlendiririz. Diyet bitiminde çok yemeye başlayınca, besinlerle alınan fazla enerji yağ olarak depolanır. Kişi bir süre sonra tekrar zayıflama diyeti uyguladığında daha yavaş kilo verir, zayıflama süreci daha uzun olur. Buna "Ağırlık döngüsü" denir ve günün birinde birey kazandığı ağırlığı yitiremez duruma gelir" dedi.







Zayıflama programıyla ideal kilosuna ulaşan bireyin bunu korumasında özellikle davranış değişikliğinin önemli rol oynadığını dile getiren Tatar, "Birey yedikleriyle aldığı enerjiyi, harcadığı enerjiye uygun duruma getirme bilincinde olmalıdır. Sonuç olarak diyet boyunca beslenmede fazla kısıtlama yapmadan, kendini açlığa mahkum etmeden, yeterli ve dengeli beslenerek, fiziksel aktiviteyi arttırarak verilen kiloları geri almamak mümkündür" şeklinde konuştu.











kaynak:sabah