

Gebeliğin görme yeteneğine ve gözlere etkisi hakkında açıklama yapan Baylançiçek, anne adaylarının hamilelik döneminde hormonların etkisiyle fiziksel ve duygusal birçok değişim yaşadığına işaret etti.



Özellikle HCG, östrojen, relaksin ve progesteron hormonlarındaki artışın mide bulantısı, sırt ağrıları, sık idrara çıkma, kabızlık, ayak bileklerinde şişkinlik gibi şikayetlere yol açtığının bilindiğini dile getiren Baylançiçek, şunları kaydetti: "Hamilelik döneminde yaşanan hormonal ve fiziksel değişikliklerden etkilenen bir diğer organımız da gözlerimizdir. Anne adaylarında sıklıkla rastladığımız şikayetlerin başında göz kuruluğu gelir. Androjen hormonundaki düşüş göz kuruluğuna yol açabilir. Göz hastalıkları uzmanının önerileri doğrultusunda kullanılan suni göz yaşı damlaları göz kuruluğuna çözüm olacaktır. Göz kuruluğu riski nedeniyle gebelik döneminde kontakt lens kullanımı genellikle önermiyoruz.







kaynak:sabah