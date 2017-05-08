

Sivas'ın Zara İlçesi'nde 18 yaşındaki Yusuf Bozok, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından yaşamını yitirdi.



BOYNUNA YAPIŞAN KENEYİ KENDİSİ ÇIKARTIP ATTI VE...







DHA'da yer alan habere göre; Zara İlçesi'ne bağlı Baharşeyh Köyü'nde yaşayan Sehel ve Hamdi Bozok çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Bozok'un boynuna 10 gün önce kene yapıştı. Bozok, boynuna yapışan keneyi kendisi çıkartıp attı. Birkaç gün sonra Bozok'ta halsizlik, mide bulantısı ve baş ağrısı başladı.



5 GÜN BOYUNCA YOĞUN TEDAVİ UYGULANDI



Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozok, KKKA şüphesiyle 3 Mayıs'ta sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Servisi'nde tedaviye alındı. 5 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan Yusuf Bozok tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Bozok'un cenazesi Baharşeyh Köyü'nde toprağa verildi.







kaynak:habertürk