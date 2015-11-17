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UZMANLAR UYARDI! TAVUK ETİNDE 'ZEHİR' VAR


UZMANLAR UYARDI! TAVUK ETİNDE 'ZEHİR' VAR
Tarih : 17 Kasım 2015, 14:53
Puan Ver : Uzmanlar Uyardı! Tavuk Etinde 'zehir' Var(9/10)8


Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tavuk etiyle ilgili tartışmalar bitip tükenmek bilmiyor, bazı otoritelere göre tavuk eti zararlı ve kesinlikle uzak durulmalı, bazılarına göre ise zararsız ve gönül rahatlığı ile yenebilir.



Ntv.com.tr'den Tülay Karabağ'ın haberine göre tüketicinin kafası ise uzun zamandır karışık. Vatandaş, önemli beyaz et kaynaklarından biri olan tavuk etini tüketip tüketmeme konusundaki soru işaretlerinden bir türlü kurtulamıyor. Konuyla ilgili son açıklama ise Bahçeşehir Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Koordinatörü Dr. Ümit Aktaş'tan geldi. Aktaş, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin nisan ayında yaptığı açıklamaya dikkat çekti.








Etiketler: Uzmanlar  Uyardı  Tavuk  Etinde    Zehir    Var    haber

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