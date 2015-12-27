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uzmanlar uyardı: saldırılar 1 ay kadar sürecek

UZMANLAR UYARDI: SALDIRILAR 1 AY KADAR SÜRECEK

Türkiye'nin karşılaştığı en kapsamlı siber saldırısı ile ilgili uzmanlar saldırıların bir ay kadar daha sürebileceğine dikkat çekiyor.

Tarih : 27 Aralık 2015, 11:21
Puan Ver : Uzmanlar Uyardı: Saldırılar 1 Ay Kadar Sürecek(10/10)9


Türkiye'nin son 15 gündür karşılaştığı en kapsamlı siber saldırılar, vatandaşın günlük hayatını etkileyecek şekilde yapıldı. Siber güvenlik uzmanları, saldırıların bir ay kadar daha sürebileceğine dikkat çekiyor. Devlet kurumlarının internet sitelerine yapılan saldırıların amacının, Türkiye'yi dışarıya kapalı hale getirmek olduğu söyleniyor.








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