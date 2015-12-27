UZMANLAR UYARDI: SALDIRILAR 1 AY KADAR SÜRECEK
Türkiye'nin karşılaştığı en kapsamlı siber saldırısı ile ilgili uzmanlar saldırıların bir ay kadar daha sürebileceğine dikkat çekiyor.
Türkiye'nin son 15 gündür karşılaştığı en kapsamlı siber saldırılar, vatandaşın günlük hayatını etkileyecek şekilde yapıldı. Siber güvenlik uzmanları, saldırıların bir ay kadar daha sürebileceğine dikkat çekiyor. Devlet kurumlarının internet sitelerine yapılan saldırıların amacının, Türkiye'yi dışarıya kapalı hale getirmek olduğu söyleniyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar