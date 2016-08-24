

Kadınların kâbusu haline gelen çikolata kisti konusunda uzmanlar uyarılarda bulunurken, kısırlığa da yol açabileceğinin altını çizdiler.



Doğurganlık döneminde kadınlarda çok sık görülen çikolata kistleri kısırlığa sebep olabiliyor. Yurmuta üretmekle görevli olan yumurtalıklar içi sıvı dolu kesecikler içinde gelişiriler.



Yumurta kesesi yaklaşık 2,5 cm ye ulaştığında çatlar ve yumurtayı bırakır. Yurumurtlama sırasında oluşan bu işlem gerçekleşmediğinde ise kesecik büyümeye devam edip kist oluşumuna sebep olabilir. Her kadında görülebilecek olan kistlerin hepsi tehlikeli değildir.



Doğum kontrol haplarıyla tedavi Ultrason muayenesi ile basit kist olup olmadığı anlaşılabbilen kistler için adet dönemi beklenmelidir. Adet ile birlikte kistler vücuttan atılabilir. Doğum kontrol hapları yardımı ile bu kistlerin adet kanaması ile vücuttan atılması mümkündür. Kistlerin içindeki sıvının berrak olmaması kistin büyüklüğü gibi etkenler kistin kötü huylu olduğu anlamına gelebilir. O zaman hemen ciddi patolojik incelemenin yapılması gerekir.



Ayrıca menopoz sonrası oluşan kistler de risklidir. Çünkü fonksiyonel kistler sadece üreme çağında olur, menopozdan sonra görülmemesi gerekir.



Çikolata kistleri kısırlık sebebi olabilir Çikolata kistlerinin çapının büyük olması şiddetli adet sancılarına sebebiyet veririken aynı zamanda bu kistler kısılığıda neden olabiliyor. Çikolata kistlerinin tedavisi uzun yıllar alabilir Çikolata kistlerinin önemli belirtisinin şiddetli adet sancısı, cinsel ilişki sırasında ağrı ya başka organlarda, örneğin bağırsaklarda ağrıdır. Çikolata kistlerinde tedavi aslında çok zordur ve uzun yıllar alabilir. Adet kanamalarının azaltılması hatta bazen kesilmesi tedavinin amaçlarından birisidir. Bu yüzden doğum kontrol hapı faydalı olur. Daha ağır vakalarda hastayı yapılacak iğnelerle geçici menapoza sokmak bile gerekebilir. Eğer çikolata kisti dört cm'nin üzerine çıkmışsa en iyi tedavi yöntemi ise ameliyattır.



