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Uzmanlar, Marmara Depremi İçin Tarih Verdi

UZMANLAR, MARMARA DEPREMİ İÇİN TARİH VERDİ

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yarın 18'inci yıldönümü. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremi için 2045 yılını işaret etti.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 09:10
Puan Ver : Uzmanlar, Marmara Depremi İçin Tarih Verdi(6/10)2

Asrın felaketi 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yarın 18'inci yıldönümü. Resmi rakamlara göre 17 bin 840 kişinin öldüğü depremin yıldönümünde deprem uzmanlarından korkutan açıklama geldi.

2045'İ İŞARET ETTİLER

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyoruz. Yerkabuğu deprem yaratacak gerginlikte değil. Dolayısıyla Marmara gergin değil. Gerilmeyen bir yaydan ok atılmaz. Çalışmalarımız beklenen depremin 2045 yılı dolayında olacağını işaret ediyor.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür: 17 Ağustos'un üzerinden 18 yıl geçti ama çok şey yaptık gibi görünse de konutları depreme hazırlayamadık. Bodrum'da yapı bloku iyi bir sınav verdi. Yapı blokunun tüm Türkiye'de depreme hazır olması gerek. Marmara depremini yakın gelecekte bekliyoruz. 2045 yılına da kalmayabilir.

YAPI DENETİMİ PROBLEMLİ

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu: Beklenen deprem yakın gelecekte olacak. Birtakım belirtiler var ama belirgin bir tarih vermek yanlış olur. İstanbul'da riskler çok arttı. Yüksek katlı binalar her yerde. Yapı denetimi problemli.

İnşaat Malzemesi Sanayiciler Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan: Ülkemizde 7 milyondan fazla riskli konumda yapı mevcut. Yaşanan her deprem sonrası felaket senaryoları dile getirmek yerine, ülkemizin daha güvenli yapılara ulaşmasını sağlamalıyız ve depremi bir risk olmaktan çıkarmalıyız. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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