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uzmanlar hormonları çalıştırdığını aynı zamanda…

UZMANLAR HORMONLARI ÇALIŞTIRDIĞINI AYNI ZAMANDA…

Tatlıların vazgeçilmezi olan tarçın cinsel hayata da katkı sağlıyor.

Tarih : 24 Mart 2017, 13:28
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Uzmanlar tarçının hormonları çalıştırarak cinsel gücü artırdığını belirtiyor... Doğal besinler cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor. Bu besinler arasında öne çıkan tarçın da vücutta afrodizyak etki yaratıyor.



Tarçının hormonları çalıştırıp cinsel gücü artırdığını söyleyen uzmanlar, "Bir bardak suya bir kahve kaşığı atacağınız tarçını çay gibi de içebilirsiniz" diyor. Uzmanlar tarçının faydalarını şöyle sıralıyor... Günde yarım çay kaşığı tarçın kolesterolü düşürür. Tip 2 diyabeti tedavi eder. İnsülünün etkin olmasını sağlar ve kilo kontrolü ile kalp krizi riskinin azaltılmasına yardımcı olur.



 



kaynak:sabah








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