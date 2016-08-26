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uzmanlar epilepsi ilacına karşı uyardı

UZMANLAR EPİLEPSİ İLACINA KARŞI UYARDI

Çocuklarda geç kavramayı ve otizm riskini yüzde 40 artıran ilacın Türkiye'de 'Depakin' ismiyle satıldığı öğrenildi

Tarih : 26 Ağustos 2016, 09:31
Puan Ver : Uzmanlar Epilepsi İlacına Karşı Uyardı(0/10)


Fransa'da önceki gün Ulusal İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM) tarafından yayınlanan bir raporda, 2007-2014 yılları arasında hamileliği sırasında ‘Depakine' isimli epilepsi ilacını kullanan 14 bin kadının bebeklerinde sağlık sorunlarına rastlandığı ifade edildi. Rapor, ilacın çocuklarda geç kavrama ve otizm riskini yüzde 40 artırdığını ortaya koydu. Sağlık Bakanı Marisol Touraine, ilacı takibe aldıklarını açıkladı. Le Monde Gazetesi yazarı Sandrine Cabut, 1967'den beri piyasada olan ilacın sara hastalarının yanı sıra, bipolar bozukluk başta olmak üzere, psikiyatrik rahatsızlık yaşayan hastalar tarafından da kullanıldığını vurguladı.



Cabut, ilacın bebeklerde nörolojik bozuklukları iki kat artırdığına dair ilk bulguların 1980'li yıllarda ortaya çıktığını ifade etti. Çocuklarda geç kavramayı ve otizm riskini yüzde 40 artıran ilacın Türkiye'de ‘Depakin' ismiyle satıldığı öğrenildi.








Etiketler: Uzmanlar  Epilepsi  İlacına  Karşı  Uyardı    haber

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