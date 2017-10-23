Dünyanın en değerli kripto para biriminin yükselişi sürüyor. Uzmanlar 2022'de bir Bitcoin'in 25 bin dolar değere ulaşacağını öngörüyor.

New York merkezli araştırma şirketi FundStrat Global Advisors, Bitcoin'in geleceğine dair parlak öngörüler paylaştı. Şirketin tahminlerine göre kripto para birimi önümüzdeki yılın ortasında değerini yüzde 40 oranında artırarak 6 bin dolara taşıyacak. 2022'ye gelindiğindeyse bir Bitcoin 25 bin dolar karşılığında satın alınabilecek. Bitcoin 23 Ekim itibarıyla 5 bin 830 dolardan (21 bin 605 TL) işlem görüyor.

5 YILDA TÜM BITCOIN'LER 350 MİLYAR LİRA OLACAK

FundStrat'a göre önümüzdeki beş yıl içerisinde dünyadaki tüm Bitcoin'lerin toplam değeri 350 milyar olacak.

METCALF KANUNU

Araştırma şirketi Bitcoin öngörülerinde Metcalf Kanunu'ndan yola çıkıyor. Metcalf Kanunu, bir ağın değerini kullanıcı sayısının karesiyle ölçüyor.

FundStrat, kripto para biriminin kullanım sayısını ve kullanılan hesapların büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan fiyat değişimlerinin yüzde 94'ünü öngördüklerini belirtiyor.

Kaynak: haberinburada