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uzmanlar alzheimer'ın tek sebebinin…

UZMANLAR ALZHEİMER'IN TEK SEBEBİNİN…

Depresyonun, Alzheimer riskini arttırdığı biliniyordu, İtalyan bilim insanlarının araştırması, Alzeimer'ın beynin hafızayı yöneten bölgesindeki değil, ruh hali bozukluklarıyla ilgili bölgesindeki nöronların ölümüyle bağlantılı olduğunu gösterdi.

Tarih : 05 Nisan 2017, 11:26
Puan Ver : Uzmanlar Alzheimer'ın Tek Sebebinin…(9/10)11


 Yani İtalyan bilimcilere göre, Alzheimer'a neden olan şey; depresyon.



İtalyan haber ajansı ANSA, İtalya'da 500 bin, dünya genelinde ise yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığı ile ilgili İtalyan bilim insanlarının tesbitine yer verdi. IRCCS Santa Lucia Vakfı ile Roma'daki Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) iş birliğiyle yürütülen çalışma, hastalığın varsayılandan farklı bir kökene dayandığını ve Alzheimer'a depresyonun yol açtığını ortaya koydu. Şimdiye kadar hastalığın beynin hafıza ve yön bulmada önemli bir rol oynayan hipokampus bölgesindeki hücrelerin dejenerasyonuna bağlı olduğu düşünülüyordu.



"DOPAMİN ÜRETEN HÜCRELER ÖLÜYOR, HAFIZA KAYBI GELİŞİYOR"



Beynin ruh hali bozukluklarıyla ilgili olan ve dopamin üretilen ventral tegmental bölgesine (VTA) yoğunlaşan İtalyan bilimciler, dopamin üreten nöronların ölmesi sonucu kimyasalın hipokampüse ulaşamadığını ve hafıza kaybının meydana geldiğini belirledi. Elde edilen bulgular, laboratuvarda ortamında kobay hayvanlara dopamin seviyesini düzeltecek iki tip tedavi uygulanarak da doğrulandı.



 



kaynak:sabah








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