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UZMAN ÇAVUŞU TEMİZLİK TARTIŞMASI ÖLDÜRDÜ


UZMAN ÇAVUŞU TEMİZLİK TARTIŞMASI ÖLDÜRDÜ
Tarih : 07 Mayıs 2016, 09:26
Puan Ver : Uzman Çavuşu Temizlik Tartışması Öldürdü(5/10)5


Olay  Merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Gümüş Sokak'taki Jandarma lojmanlarında dün saat  23.00 sıralarında meydana geldi. İşten eve gelen 4 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Tosun, ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra mutfakta bulunan bulaşıkların uzun süreden bu yana yıkanmadığını görünce eşi Gamze Tosun ile tartıştı. Tartışma esnasında birbirlerine hakaret eden çiftin kavgası lojmanda bulunan komşuları tarafından sakinleştirildi. Komşularının evden ayrılması üzerine devam eden kavgada eşinin yatak odasında bulunan beylik silahını alan Gamze Tosun Mehmet Tosun'a bir el ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Mehmet Tosun'un kalbine isabet ederek sırtından çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Tosun haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis Ambulansı ile Şevket Yılmaz eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Tosun kurtarılamadı.

 

Sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gamze Tosun Cinayet Büro Amirliği'ne götürülürken Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Mehmet Tosun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılarak soruşturma başlatıldı.

 

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Tosun'un mesai arkadaşları, olayı duyunca hastaneye geldiler. 2 ve 4 yaşında çocuklarının ardından 6 ay önce ise ikiz bebekleri dünyaya gelen Mehmet Tosun'un mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.  








Etiketler: Uzman  Çavuşu  Temizlik  Tartışması  Öldürdü    haber

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