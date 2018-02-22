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Uzman çavuş ve arkadaşının ölümünde altın vuruş şüphesi!

UZMAN ÇAVUŞ VE ARKADAŞININ ÖLÜMÜNDE ALTIN VURUŞ ŞÜPHESİ!

Adana'da izinli olarak memleketine gelen uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu. İki arkadaşın altın vuruş yaparak öldüğü ileri sürüldü.

Tarih : 22 Şubat 2018, 11:10
Puan Ver : Uzman Çavuş Ve Arkadaşının Ölümünde Altın Vuruş Şüphesi!(8/10)4

Adana'da izinli olarak memleketine gelen uzman ve arkadaşı evde ölü bulundu. Uzman çavuş ve arkadaşının uyuşturucu madde kullanarak altın vuruştan öldüğü ileri sürüldü.

İZİNLİ OLARAK MEMLEKETİNE GİTTİ

Çukurova İlçesi 85339 sokakta meydana gelen olayda, izinli olarak memleketine gelen uzman çavuş Mert Okçu ve arkadaşı Murat Başak bir akrabasının evinde buluştu. Gece gelen ev sahibi, akrabası Başak ile Okçu'yu yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Başak ve Okçu'un öldüğünü belirledi.

ÖLÜMLERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ŞÜPHESİ

İki arkadaşın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün yapılan otopsilerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilerek defnedildi. Öte yandan, iki arkadaşın uyuşturucu madde kullanarak öldüğü ileri sürüldü. Kesin ölüm nedenini otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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