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Uzlaşma sağlanamayan Astana toplantısından, ortak bildiri metni çıktı!

UZLAŞMA SAĞLANAMAYAN ASTANA TOPLANTISINDAN, ORTAK BİLDİRİ METNİ ÇIKTI!

Astana'da düzenlenen Suriye konulu 7. toplantıda esir takası ve abluka bölgeleri konusunda uzlaşma sağlanamazken, bu konular dışarıda bırakılarak ortak bildiri metni üzerinde anlaşıldı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 22:00
Puan Ver : Uzlaşma Sağlanamayan Astana Toplantısından, Ortak Bildiri Metni Çıktı!(7/10)3

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 7.si düzenlenen Suriye toplantısında taraflar, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlayamazken, bu konular üzerinde çalışmayı sürdürme kararı alındı.

TÜRKİYE DE MASADAKİ TARAFLAR ARASINDA

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Rusya, İran, Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetleri arasındaki görüşmelerin sonuna gelindi.

ÇALIŞMALARI SÜRDÜRME KARARI ALINDI

Taraflar, ortak bir bildiri metni üzerinde anlaştı.

Görüşmelerde esirler ve tutukluların değişimi konusu ayrıntılı olarak ele alındı.

Ancak bir sonuca ulaşılamadığı için, taraflar bildiri metninde, bu konudaki çalışmaları sürdürme iradelerine ilişkin bazı hükümlere yer vermekte uzlaştı.

"ULUSAL DİYALOG KONGRESİ" TARTIŞMAYA AÇILDI

Rusya'nın teklifi üzerine, garantör ülkelerin Suriyeliler arasında ulusal diyalog kongresi düzenleme konusunu değerlendirmesi kararlaştırıldı.

Kaynaklar, kongrenin yapılmasına henüz karar verilmediğini, bu konu üzerindeki görüş alış verişinin süreceğinin altını çizdi.

Astana görüşmelerinin kısa süre içinde sona ermesi ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un sonuç bildirisini okuması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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