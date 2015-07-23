

TAK'ın haberine göre Akıncı, çözüme ulaşmak için müzakerelerde alınacak çok yolun bulunduğunu ancak mevcut hızla devam edildiği takdirde, bir çözüme aylar içerisinde ulaşılabileceğini kaydetti.







“EMPATİ VE UZLAŞI”







Siyasi kararlılığın yanısıra “empati” ve “uzlaşı”nın da bir çözüme uzlaşmada gerekli olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydeden Akıncı, “Eğer şimdi çözüm bulamazsak, başka bir fırsat çıkmayabilir çünkü toplumlar, özellikle de bizim toplum çözüm bulma çabalarından yorulmuştur. Yıllar içerisinde pek çok hayal kırıklığı yaşadık” dedi.







Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türklerinin zaman içinde tehlikeye girecek, uluslar arası mahkemelere düşecek bir antlaşma istemediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:







“İnsan haklarına aykırı bir çözüm istemiyoruz. Bu anlaşma, Avrupa Birliği müktesebatı ve insan haklarıyla uyumlu olmalı. Kıbrıslı Rumlarla varılacak antlaşmada her toplum kendi bölgesinde çoğunlukta olacak ve kendi idaresini yapacak. Bu prensiplerin kalıcı olmasını görmek istiyoruz. Başka bir deyişle AB prensipleri ile iki bölgeli-iki toplumluluk arasında bir denge oluşturmak gerekiyor”







“İSTEDİKLERİ YERDE İKAMET EDEBİLECEKLER”







Cumhurbaşkanı Akıncı, 1974'te Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların topluca yer değiştirmek zorunda kaldığını ve aradan geçen 41 yıldan sonra yeni yaşamlar kurulduğunu kaydetti. Akıncı, bulunacak çözümde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların bazı koşullar altında istediği yerde ikamet edebileceğini söyledi.







Kuzeyde ikamet eden Kıbrıslı Rumların veya Güney Kıbrıs'ta ikamet eden Kıbrıslı Türklerin siyasi hakları da olacağını, yerel seçimlere veya AB seçimlerine katılabileceğini kaydeden Akıncı, karşı tarafın vatandaşı olduğu takdirde de Temsilciler Meclisi için aday olabileceğini ancak Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların eşit sayıda olacağı Senato için adaylıkta toplumsal temele bakılacağını belirtti. Akıncı, “Bu nedenle siyasal eşitlik korunması gerekecek” dedi.







Akıncı, azınlıkların yararına olmayan bir yasanın gündeme gelmesine karşı bir tedbir olarak da, böyle bir yasanın belli bir sayıda imza toplanarak Üst Mahkemeye'ye sevk edilebileceği bir sistem geliştirdiklerini söyledi.







“TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ MESAJLAR ÖNEMLİ”







Çözüm için garantör ülkelerin desteğinin önemli olduğunu kaydeden Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramında verdiği mesajların “olumlu” olduğuna işaret etti.







İslam ülkeleri ile ilişkileri içeren bir soru üzerine Akıncı, tüm dış dünya ile ilişkileri geliştirmek istediklerini, bugüne kadar ekonomik ilişkilerin pek fazla geliştirilemediğini, ancak çözüm bulunması halinde büyük fırsatlar doğacağına inandığından ilişkilerin şimdiden geliştirilmesi gerektiğini söyledi.







“ÇOK YÖNLÜ BİR EKONOMİ..”







Ekonomik kalkınmayla ilgili bir soruya karşılık Akıncı, KKTC ekonomisinin yüksek eğitim ile turizm olmak üzere iki temel ayağı bulunduğunu, ancak yakın gelecekte daha fazla ülkeyle çok yönlü bir ekonomi geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.







BİRLEŞİK KIBRIS FEDERASYONU







Antlaşmadan sonra ülkenin isminin ne olacağı sorusu üzerine Akıncı, Birleşik Kıbrıs Federasyonu isminin gündemde olduğunu ancak isimden çok içeriğinin önemli olduğunu söyledi.







Cumhurbaşkanı Akıncı, çözüm bulunmadığı takdirde genç neslin adanın yeniden birleşmesi modelini unutup, ayrı iki devlete odaklanacağını düşündüğünü dile getirdi.