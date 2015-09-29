

Bursa'da inanılmaz bir kaza meydana geldi. Merkez Osmangazi ilçesinin Tuna Mahallesi'nde ikamet eden H.K. ile damadı R.V, evlerinin terasına kanepe çıkarmak istedi. Terastaki mekanizma ile yukarı çıkartmak istedikleri kanepe, halatların kopmasıyla düştü. Aşağıda bekleyen R.V. kanepenin koptuğunu fark etmeyerek altında kaldı. Hemen 112 acil servis ekipleri çağırıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.V, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.