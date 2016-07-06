

Eskişehir'de belediye temizlik görevlilerinin çöpleri toplamak için girdikleri sokağın başında bulunan elektrik kablosu kamyona takılarak kopunca temizlik işçisinin üzerine düştü. Elektrik akımına kapılan işçi ağır şekilde yaralanarak tedavi altına alındı.







Edinilen bilgiye göre, Batıkent mahallesi Mızraklar sokağa çöpleri toplamak için gelen kamyon, sokak başında bir binanın şantiyesine bağlı besleme kablosuna takıldı.







Kamyona takılan kablo koparak çöp kamyonunun arkasında asılı halde giden temizlik işçisinin üzerine düştü. Elektrik akımına kapılan işçi, yaklaşık 10 metre sonra kamyondan düştü. Çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Servis ekibine bildirdi.







Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, bilinci kapanan Ercan Dede isimli şahsı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin olay yerinden hastaneye kadar yaptıkları müdahaleler sonucu bilinci tekrar açılan temizlik görevlisi, ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.



