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üzerine benzin döküp kendini yaktı

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKTI

Karaman bir kişinin herkesin gözü önünde üzerine benzin dökerek kendini yakması ve polis tarafından yangın söndürme tüpüyle müdahale edilerek söndürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Tarih : 02 Temmuz 2016, 12:47
Puan Ver : Üzerine Benzin Döküp Kendini Yaktı(6/10)5


Olay, akşam saatlerinde Karaman Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogardaki yoğunluğu kontrol etmek için gelen motorize trafik ekibinin yanına kızgın bir vaziyette gelen 42 yaşındaki D.H., polis memurundan telefonuyla eşini aramasını istedi.



Polis memurunun durumu anlamaya çalıştığı esnada D.H. montunun içinden çıkardığı pet şişe içerisindeki benzini üzerine dökerek herkesin gözü önünde ateşe verdi. Şahsın bir anda alev topuna dönmesi üzerine trafik polisi hemen otogardaki polis noktasına koşarak buradan aldığı yangın söndürme tüpüyle şahsı söndürdü. Üzerindeki giysilerinin bir kısmı ve saçları tamamen yanan D.H., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ikinci derecede yanıklar oluştuğu öğrenilen D.H., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, üç çocuk babası olduğu öğrenilen D.H.'nin eşinden boşandığı öğrenildi.








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