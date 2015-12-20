

Olay, gece saatlerinde, Derince Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Emrah İsmail Tekneci evlerinin bodrumundan aldığı bidon içerisindeki benzini üzerine döküp kendini ateşe verdi. Yanan genci görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Çevredekiler tarafından söndürülen ve vücudunda yanıklar oluşan Emrah İsmail Tekneci Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekneci acil serviste yapılan müdahalenin ardından yanık servisinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.