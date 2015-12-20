ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKTI
KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen 27 yaşındaki Emrah İsmail Tekneci üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.
Olay, gece saatlerinde, Derince Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Emrah İsmail Tekneci evlerinin bodrumundan aldığı bidon içerisindeki benzini üzerine döküp kendini ateşe verdi. Yanan genci görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Çevredekiler tarafından söndürülen ve vücudunda yanıklar oluşan Emrah İsmail Tekneci Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekneci acil serviste yapılan müdahalenin ardından yanık servisinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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