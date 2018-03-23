UZAYLI ZANNEDİLEN 15 CM'LİK MUMYANIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ
Şili'deki Atacama Çölü'nde 2003'te keşfedilen 15 cm. boyundaki iskeletin gizemi nihayet çözüldü. Bir uzaylıya ait olduğu dahi ortaya atılan iskelet anomali ile doğan bir kız çocuğuna ait çıktı.
Şili'deki Atacama Çölü'ndeki bir maden köyünde 15 yıl önce bulunan insansı iskelet ile ilgili bir sürü teori ortaya atıldı. Mumyalanmış iskelet her yönüyle o kadar ufak ve tuhaftı ki uzaylıların yaşadığına kanıt olarak bile görüldü.
DNA ÖRNEKLERİ GİZEMİ ÇÖZDÜ
Ancak ABD'li bilim insanları mumyalanmış iskeletin kemiklerinden aldıkları DNA örneklerini kullanarak parçaları bir araya getirdiğinde, bir insanın trajik hikayesiyle karşılaştı.
KIZ BEBEĞE AİT ÇIKTI
Ata adı verilen iskelet bir uzaylıya değil, bedeninde korkunç deformasyonlarla doğmuş bir kız bebeğe aitti. Bebek ya ölü doğmuş ya da doğumundan hemen sonra ölmüştü.
BOYU 15 SANTİMETRE
Ata'nın kalıntıları, 2003'te La Noria adlı eski bir nitrat madeni köyünde bulundu. Eflatun rengi bir kurdeleyle bağlanmış beyaz bir kumaşın içine sarılmıştı.
Boyu yalnızca 15 cm olan mumyanın kemiklerinde normal bir insandan farklı olarak 12 çift değil 10 çift kaburga vardı.
2013'TE GİZEMİNİ ÇÖZEMEMİŞLERDİ
Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde mikrobiyoloji üzerinde çalışan Garry Nolan, bu gizemli mumyayı araştırmak istedi. 2013'te bunun bir insana ait olduğu sonucuna varan Nolan, vücudundaki deformasyonların nedenini ise çözemedi.
Nolan ve ekip arkadaşları, yıllar sonra Ata'nın gizemli genetiğini aydınlatan bir makale yayınladı.
DOĞUM ANOMALİSİ
Ata'nın aşırı ufak olması, kaburga ve iskeletinin şekli ve 6 yaşındaki bir çocuğunki kadar gelişmiş kemiklere sahip olması dikkatlerini çekti.
İskeletindeki şekil bozukluklarının yanında, Ata'nın Konjenital Diyafram Hernisi (KDH) olarak bilinen doğumsal anomaliye sahip olabileceği görüldü. Diyaframın gelişim gösteremediği bu fıtık hastalığı, ölümlere neden olabiliyor.
"YA REHİN VERİLDİ YA DA SATILDI"
Guardian gazetesinin haberinde Nolan'ın araştırmayla ilgili şu değerlendirmelerine yer verildi:
"Şekil bozukluğu o kadar fazlaydı ki, beslenmesi mümkün değildi. Bu koşullar altında yenidoğan bakım ünitesine alınması gerekirdi ama o zamanlar bu imkansızdı.
"Bir uzaylı hikayesi olarak başladı ve dünyaca tanındı ama aslında bu, bir insanın trajik hikayesiydi. Bir kadının kusurlu doğan bebeği bir şekilde mumyalandı ve tuhaf bir tarihi eser sanılan bebek ya rehin verildi, ya da satıldı.
"Tüm çabaların sonunda büyüleyici bir genetik hikayesi olan bir insanla karşılaştık. Şimdi ondan öğrendiklerimiz, bu gibi hastalığı olanlara yardım etmemiz için bize önemli şeyler öğretebilir. Huzur içinde uyusun."
Kaynak: haberinburada
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