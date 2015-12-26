O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

uzaydan yanlışlıkla aradığı kadından özür diledi

UZAYDAN YANLIŞLIKLA ARADIĞI KADINDAN ÖZÜR DİLEDİ

İngiliz astronot Tim Peake, uzaydan yanlış numarayı çevirip "Merhaba, orası Dünya mı?" diye sorduğu kadından özür diledi.

Tarih : 26 Aralık 2015, 09:49
Puan Ver : Uzaydan Yanlışlıkla Aradığı Kadından Özür Diledi(5/10)3


Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 15 Aralık Salı günü ulaşan Peake, Twitter'dan dün şu mesajı paylaştı:



"Biraz önce yanlışlıkla arayıp 'Merhaba, orası Dünya mı?' diye sorduğum hanımefendiden özür dilemek isterim - telefon şakası değil… yalnızca yanlış numara!"



İki çocuk babası, eski asker Peake, pilot gençleri bilimsel çalışmalara teşvik etmek amacıyla çeşitli deneyler ve projeler yürütmek için altı ay uzay istasyonunda kalacak.



Peake, bu hafta başında iki mürettebata uzayda yürüyüş yapmaları için yardım etti.



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan iki astronot Tim Kopra ve Scott Kelly ISS'in dışına çıkıp bir parçayı tamir etti.



Avrupa Uzay Ajansı'nın görevlendirdiği İngiliz astronot ISS ekibine katılan ilk İngiltere vatandaşı oldu.



Uzaya giden ilk İngiliz ise, 1991'de Sovyet Uzay İstasyonu Mir'i ziyaret eden Helen Sharman olmuştu.








Etiketler: Uzaydan  Yanlışlıkla  Aradığı  Kadından  Özür  Diledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER