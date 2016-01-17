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Uzayda yetişen ilk çiçek, zinya çiçeği

UZAYDA YETİŞEN İLK ÇİÇEK, ZİNYA ÇİÇEĞİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronot Scott Kelly, uzayda yetiştirilen ilk çiçeğin fotoğrafını twitter hesabından paylaştı.

Tarih : 17 Ocak 2016, 22:09
Puan Ver : Uzayda Yetişen İlk Çiçek, Zinya Çiçeği(8/10)10


İstasyonda görev yapan Amerikalı astronot Scott Kelly, NASA'nın yerçekimsiz ortamda bitkilerin nasıl geliştiğini araştırdığı proje kapsamında yetiştirilen turuncu renkteki zinya çiçeğinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.







 








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