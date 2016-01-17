UZAYDA YETİŞEN İLK ÇİÇEK, ZİNYA ÇİÇEĞİ
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronot Scott Kelly, uzayda yetiştirilen ilk çiçeğin fotoğrafını twitter hesabından paylaştı.
İstasyonda görev yapan Amerikalı astronot Scott Kelly, NASA'nın yerçekimsiz ortamda bitkilerin nasıl geliştiğini araştırdığı proje kapsamında yetiştirilen turuncu renkteki zinya çiçeğinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.
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