Uzay uçuşu için ilk testini yapan SpaceShip Two, sorunsuz bir şekilde deneme uçuşunu tamamladı. Aracın ilk versiyonunun yaşadığı arıza sonucu pilotun ölmesinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra yapılan deneme uçuşu, uzaya daha rahat yolculuk için önemli bir adım olma niteliğine sahip.



Uzay uçuşu için ilk testini yapan SpaceShip Two, sorunsuz bir şekilde deneme uçuşunu tamamladı. Aracın ilk versiyonunun yaşadığı arıza sonucu pilotun ölmesinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra yapılan deneme uçuşu, uzaya daha rahat yolculuk için önemli bir adım olma niteliğine sahip.







Virgin Galactic tarafından üretilen ve uzaya gidebilecek şekilde tasarlanan SpaceShip Two ilk serbest uçusunu gerçekleştirdi. Uzay uçuşu çalışmaları için büyük önem taşıyan VSS Unity adındaki araç, Mojave Çölü üzerinde motorlarını çalıştırmadan süzülerek ilk deneme uçuşunu kazasız tamamladı.



WhiteKnightTwo adı verilen bir taşıyıcı uçak ile belirli bir yüksekliğe çıkarılan VSS Unity, daha sonrasında serbest düşüşe bırakıldı. Özel tasarımı sayesinde motorlarını çalıştırmadan da süzülebilen araç, 10 dakikalık uçuştan sonra hatasız bir şekilde inişini gerçekleştirdi.



SpaceShip Two'nun ilk versiyonu uçuş sırasında arızalanmış ve bu olay pilotun ölümü ve yardımcı pilotun yaralanmasıyla sonuçlanmıştı. Bu olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra gerçekleşen bu yeni test uçuşu Virgin Galactic için büyük önem taşıyordu.







Test uçuşunun kendileri için çok değerli veriler elde etmelerini sağladığını belirten Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson, aracın roketlerinin çalıştırılacağı denemelerden önce mevcut şekilde birçok test uçuşunun daha yapılacağını belirtti.



Virgin Galactic, daha önce yaşadığı felaketten sonra SpaceShip Two'da testleri çok daha sıkı tutacak gibi gözüküyor. SpaceShip Two'nun asıl uçuşunu ne zaman yapacağı ise henüz tam olarak bilinmiyor.



Galeri: Minecraft Sanatı