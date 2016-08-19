ABD merkezli birçok şirket uzay madenciliği işine el atmaya başladı. Bu alanda güçlü bir şirket olan Deep Space Industries başlangıç tarihi olarak 2020 yılını gösterdi.



ABD merkezli birçok şirket uzay madenciliği işine el atmaya başladı. Bu alanda güçlü bir şirket olan Deep Space Industries başlangıç tarihi olarak 2020 yılını gösterdi.



Uzay madenciliğinin önde gelen şirketlerinden biri olan Deep Space Industries, ilk maden arama tarihi olarak 2020 yılı için hazırlanıyor. Trilyonlarca dolar olan bu sektörde en büyük paylardan birine sahip olmak istiyor ABD merkezli şirket.



Şirket yöneticilerinin açıklamalarına göre Deep Space Industries her türlü yatırımı yaparak gerek personel gerekse ekipman olarak artık tamamen bu göreve hazır durumda. Yaklaşık 50 kilogramlık ağırlığıyla oldukça hafif bir şekilde üretilen Prospector-1 isimli uzay aracı bu görev için hazırlanıyor.



Asteroid inişinin ardından gök taşlarının kaynağı araştırılıp bir harita hazırlanacak. Prospector-1 isimli cihaz ilk önce madencilik için en uygun bölgeyi araştıracak ve sonra kaynak toplanmaya başlanacak. Şirket şimdilik yolculuk yapılacak Asteroid için birkaç seçenek hazırlamış ve bunlardan birini seçmeyi düşünüyor. Şirket öncelik olarak dünya için yakın olan yerleri düşünüyor.



Bunun yanında Ay özelinde de madencilik yapmak isteyen şirketler bulunuyor. Moon Express isimli şirket 2018 yılında bu işleme başlamayı düşünüyor. Şirketin asıl hedefi Ay dahilinde bulunan ve yaklaşık değeri 16 katrilyon dolar olan madeni toplamak olacak.



Sonuç olarak şimdiki teknolojilerle bu madenleri Dünya içine getirmek imkansız gözükse de uzun vade dahilinde bu şirketler oldukça kazançlı çıkabilirler.