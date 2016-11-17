NASA'nın Eylül ayında fırlattığı uzay sondası Eylül 2017'de bir asteroide inip, uzay madenciliği yapıp analiz için 60 gr örnek alacak ve 3 yıl sürecek geri dönüş yolculuğuna başlayacak.



NASA'nın Eylül ayında fırlattığı uzay sondası Eylül 2017'de bir asteroide inip, uzay madenciliği yapıp analiz için 60 gr örnek alacak ve 3 yıl sürecek geri dönüş yolculuğuna başlayacak.







Bu görev ABD'li şirketler için uzay madenciliği nin önünü açacakken, şimdi de Avrupalı şirketler uzayda madencilik yapabilmek için gerekli yasal izinlere kavuştular.



Avrupa Birliği'nin başkenti Lüksemburg'ta hayata geçen yasaya göre, uzayda buldukları cisimleri dünyaya indiren şirketler bu cisimlerin sahibi olarak kabul edilecek.



Daha önceki uluslararası yasalarda, göktaşları ve gezegenler gibi gök cisimlerini sahiplenmek mümkün değil. Dolayısıyla bu gök cisimlerinden alınan madenlerin dünyaya getirilmesi halinde üzerinde hak iddia eden başka yapıların da çıkması mümkündü.



Lüksemburg'taki yeni yasa artık Avrupalı şirketlere, uluslararası alanda, dünyaya indirdikleri madenlerin sahibi olma hakkını veriyor. Merkezi Lüksemburg'ta bulunan 20 kadar uzay madenciliği şirketi bulunuyor. Bunlar, robotik uzay gemileri ile uzaydan çok değerli madenleri dünyaya getirmek için hazırlık yapıyor.



Dünyada çok nadir bulunan bu madenleri uzayda toplayıp dünyaya getirmek için katlanılacak maliyet, madenlerin değerinden çok daha düşük olacak.



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