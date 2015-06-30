O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

uzay istasyonun'da zorunlu oruç!

UZAY İSTASYONUN'DA ZORUNLU ORUÇ!

Bu günlerde dünya yörüngesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar için zorunlu bir oruç gündeme gelebilir zira Space X şirketinin NASA için inşaa edip fırlattığı erzak roketi, ISS'e ulaşamadan havada infilak etti.

Tarih : 30 Haziran 2015, 09:24
Puan Ver : Uzay İstasyonun'da Zorunlu Oruç!(9/10)6


Bu günlerde dünya yörüngesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar için zorunlu bir oruç gündeme gelebilir zira Space X şirketinin NASA için inşaa edip fırlattığı erzak roketi, ISS'e ulaşamadan havada infilak etti.



NASA geçtiğimiz yıllarda, uzay mekiği programını sonlandırmış ve uzaya çıkmak için önceleri Rus'ların Soyuz roketlerini kullanmaya başlamış ardından da Elon Musk'ın kurduğu Space X şirketinin ürettiği roketlerle erzak taşıma programını devreye sokmuştu.



NASA ile Space X arasındaki işbirliği giderek gelişmiş ve Space X kısa süre önce, Kalkıştan sonra uzay gemisini yörüngeye bırakıp tekrar yere inebilen özel roketler üreterek test etmeyea başlamıştı ancak testler henüz yeterince başarılı sonuçlar vermemiş, yere yavaşça ve hasar almadan inmesi gereken roketler, beklenenden çok daha sert inişler yapmıştı.



Şimdi de bir Falcon 9 roketinin havada infilak etmesi, erzak operasyonlarının güvenliği kadar bu roketlerle astronot taşınması riskini de yeniden gündeme getirecek. Öyle görünüyor ki, ABD daha uzun süre Rusya'nın uzay gemilerine muhtaç kalacak. Bu sırada yeniden erzak ulaşana kadar uzay istasyonundaki astronotların daha kontrollü yiyip içmeleri gerekecek.



İstanbul'a Özel Kıtalararası Uber Servisi: UberBoat

 






Etiketler: Uzay  İstasyonun  Da  Zorunlu  Oruç    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER