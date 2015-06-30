Bu günlerde dünya yörüngesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar için zorunlu bir oruç gündeme gelebilir zira Space X şirketinin NASA için inşaa edip fırlattığı erzak roketi, ISS'e ulaşamadan havada infilak etti.



Bu günlerde dünya yörüngesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar için zorunlu bir oruç gündeme gelebilir zira Space X şirketinin NASA için inşaa edip fırlattığı erzak roketi, ISS'e ulaşamadan havada infilak etti.



NASA geçtiğimiz yıllarda, uzay mekiği programını sonlandırmış ve uzaya çıkmak için önceleri Rus'ların Soyuz roketlerini kullanmaya başlamış ardından da Elon Musk'ın kurduğu Space X şirketinin ürettiği roketlerle erzak taşıma programını devreye sokmuştu.



NASA ile Space X arasındaki işbirliği giderek gelişmiş ve Space X kısa süre önce, Kalkıştan sonra uzay gemisini yörüngeye bırakıp tekrar yere inebilen özel roketler üreterek test etmeyea başlamıştı ancak testler henüz yeterince başarılı sonuçlar vermemiş, yere yavaşça ve hasar almadan inmesi gereken roketler, beklenenden çok daha sert inişler yapmıştı.



Şimdi de bir Falcon 9 roketinin havada infilak etmesi, erzak operasyonlarının güvenliği kadar bu roketlerle astronot taşınması riskini de yeniden gündeme getirecek. Öyle görünüyor ki, ABD daha uzun süre Rusya'nın uzay gemilerine muhtaç kalacak. Bu sırada yeniden erzak ulaşana kadar uzay istasyonundaki astronotların daha kontrollü yiyip içmeleri gerekecek.



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