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Uzanların Hesaplarındaki 80 Milyon TL TMSF'ye Geçti

UZANLARIN HESAPLARINDAKİ 80 MİLYON TL TMSF'YE GEÇTİ

Uzanların İsviçre'deki hesaplarından 80 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçti.

Tarih : 30 Aralık 2017, 11:00
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yürüttüğü çalışma sonucunda, "Uzanlar"ın İsviçre'deki hesaplarından 80 milyon TL, TMSF'ye geçti.

TMSF, MOTOROLA İLE DE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

TMSF 10 yılı aşkın bir süredir "Uzanlar"a yönelik yürüttüğü çalışmada önemli bir sonuç aldı. Adalet Bakanlığı'nın görevlendirdiği savcı ve TMSF'nin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda, "Uzanlar"ın İsviçre'deki hesaplarından 80 milyon TL, bugün itibarıyla TMSF'nin hesaplarına geçti.

Çalışma kapsamında, TMSF Motorola ile de iş birliği yaptı.

Söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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