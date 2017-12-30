UZANLARIN HESAPLARINDAKİ 80 MİLYON TL TMSF'YE GEÇTİ
Uzanların İsviçre'deki hesaplarından 80 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçti.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yürüttüğü çalışma sonucunda, "Uzanlar"ın İsviçre'deki hesaplarından 80 milyon TL, TMSF'ye geçti.
TMSF, MOTOROLA İLE DE İŞ BİRLİĞİ YAPTI
TMSF 10 yılı aşkın bir süredir "Uzanlar"a yönelik yürüttüğü çalışmada önemli bir sonuç aldı. Adalet Bakanlığı'nın görevlendirdiği savcı ve TMSF'nin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda, "Uzanlar"ın İsviçre'deki hesaplarından 80 milyon TL, bugün itibarıyla TMSF'nin hesaplarına geçti.
Çalışma kapsamında, TMSF Motorola ile de iş birliği yaptı.
Söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Araç Sahipleri Dikkat: Vergi Harcına Yeni Yıl Zammı
- Bakanın Asgari Ücret Açıklamasına İşçi Kesiminden Anında Tepki Geldi: Katılmıyoruz!
- Bakan, 2018 Kosgeb Bütçesini Ve Destek Verilecek Sektörü Açıkladı
- Ünlü Sitenin Gece Yarısı Mesajı Kullanıcıları Paniğe Sürükledi
- Kaderine Terk Edilen Nato Üssü, 67 Yıl Sonra Maçka'yı İhya Edecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar