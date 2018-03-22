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Uzan'ın 2000 yılında çektirdiği fotoğraf, İngiltere'de gündem oldu

UZAN'IN 2000 YILINDA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF, İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

İngiliz basını, 2000 yılındaki bir yemekte Cem Uzan'ın Prens Charles ile fotoğraf çektirmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin bağış yaptığını yazdı.

Tarih : 22 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : Uzan'ın 2000 Yılında Çektirdiği Fotoğraf, İngiltere'de Gündem Oldu(5/10)1

İngiltere, Prens Charles'ın para karşılığı milyarderlerle çekildiği fotoğrafları konuşuyor.

CEM UZAN 200 BİN STERLİN ÖDEMİŞ

Daily Mail'de yer alan habere göre bu milyarderlerin içerisinde Cem Uzan'da bulunuyor. Haberde, Cem Uzan'ın o dönemki eşi Alara Koçibey ile birlikte, Prens Charles ve eşi Camillia ile fotoğraf çektirebilmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin bağış yaptığı iddia edildi. 2000 yılının haziran ayındaki yemeğe katılan Cem Uzan'ın 200 bin sterlin ödediği fotoğraftan memnun kaldığı belirtildi.

'SATILIK PRENS' BAŞLIĞIYLA VERDİLER

'Satılık prens' başlığıyla verilen haberde, Uzan'ın yaptığı bağışla, eşinin yemekte Prens Charles'ın yanındaki koltuğa oturmasını güvence altına aldığına dikkat çekildi. Uzan'ın hareketini 'iyi planlanmış uzun süreli bir kampanya' olarak değerlendiren gazete, Uzan'ın ödeme ve fotoğraf için PR danışmanlık şirketi Bell Pottinger ile çalıştığı belirtildi.

ALDIĞI HAPİS CEZALARI HATIRLATILDI

Haberde Uzan'ın sonraki dönemlerde dolandırıcılık bağlantılı suçlar nedeniyle İngiltere ve ABD'de hapis cezaları aldığının altı çizildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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