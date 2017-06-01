

Türk Telekom ve Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, uzaktan hasta takibi konusunda önemli bir teknoloji iş birliğine imza atıyor.



Türk Telekom, Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında, hastanenin uzman kardiyologları tarafından, yüksek kalp hastalığı riskine sahip 600 hasta belirlenecek ve bu 600 hasta üzerinde iki farklı kontrollü grup çalışması ile uzaktan hasta takibi gerçekleştirilecek.



Kapsamlı veri analizi



Haziran 2017'de başlaması hedeflenen proje kapsamında; her iki gruba da güncel kardiyoloji kılavuzları çerçevesinde diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilecek. İkinci gruba bu önerilere ek olarak Türk Telekom tarafından; uzaktan ölçüm yapılmasına ve bu ölçümlerin hekimlerle paylaşılmasına imkan veren, entegre tansiyon /şeker ölçüm cihazı, pedometre bilekliği ve akıllı tartı donanımları sağlanacak. Proje süresince ikinci gruptaki hastalar, akıllı cihazlardan elde edilen verilere göre doktorlar tarafından değerlendirilecekler. Projenin sonunda, doktorlar tarafından, her iki grubu da kapsayacak şekilde, hastaların yaşam kalitesinin artma düzeyi ve hastaneye gelme sıklıkları ile ilgili bir rapor hazırlanacak. Bu raporda; gerçekleştirilen pilot çalışma ile Sağlık Bakanlığı üzerindeki yükün, uzaktan takip sayesinde IoT cihazları (nesnelerin interneti) ile nasıl azaltılabileceğine dair sonuçlar detaylı olarak analiz edilecek.



Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er



“Günümüzde, erken teşhisten ziyade, hastalık oluşmadan önlemek çok daha büyük önem taşıyor. Özellikle tansiyon, şeker, kalp gibi kronik hastalıkların oluşmadan önlenmesi konusunda nesnelerin internetinin getirdiği imkanları sektöre sunmak üzere, geniş çaplı Ar-Ge çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın bir göstergesi niteliğinde, Türkiye'nin lider kardiyoloji hastanesi olan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile önemli bir projede iş birliğine gittik. Bu iş birliği kapsamında hastaneye hem yazılım hem de donanım anlamında uçtan uca teknoloji desteği sağlayacağız. “Önleyici hekimlik” yaklaşımı çerçevesinde hem hastaların yaşam kalitesinin artması hem de hastanelerin daha verimli bir şekilde çalışması için bu iş birliğinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.



Türkiye'de sağlık alanında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle sağlık sektörüne teknolojimizle güç vermeye devam edeceğiz” dedi.



Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Proje Koordinatörü Dr. Ahmet İlker Tekkeşin



“Tüm dünyada mobil uygulamaların, hayatın her alanında ve her ihtiyaca yönelik geliştirildiği bu dönemde; özellikle sağlık uygulamaları ve erken tanının önemi göz ardı edilemez. Günümüzde hastalıkları tedavi etmek kadar; mevcut sağlığımızı korumak ve daha da iyi bir noktaya gelmesini sağlamak da çok önemli hale geldi. Türkiye'nin Telekomünikasyon öncüsü olan Türk Telekom ile yapacağımız bu innovatif iş birliği ile herkesin sağlıklı bir yaşam için uygulaması gereken diyet ve egzersiz önerilerini yenilikçi bir mobil platformda hayata geçireceğiz. Bu çalışmayı, kişilerin yaşamsal verilerini takip ederek ve uyumlarını artırıcı önlemleri alarak yapmayı hedefliyoruz” dedi.



Türk Telekom, Sağlık Bakanlığı'nın 2023 stratejisinde de yer alan sağlıkta dijital dönüşüm konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile gerçekleştirilen ve nesnelerin interneti teknolojisinden faydalanılarak hayata geçirilen bu proje; önleyici hekimlik konusunda sektöre örnek olma niteliği taşıyor.



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