

Bitlis Devlet Hastanesinde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, son zamanlarda uyuz hastalığının olağandan fazla görüldüğünü söyledi.



UYUZ SIKLIĞINDA ARTIŞ



Açıklamalarda bulunan Dr. Bağlam, son zamanlarda bölgede uyuz sıklığının artış gösterdiğini belirterek, alınması gereken önlemlerden bahsetti. Uyuzun en önemli belirtisinin kaşıntı olduğunu, hatta geceleri bile uykudan uyandıracak şekilde şiddetli olabileceğini ifade eden Bağlam, "Ülkemizde uyuz hastalığı sık görülmektedir. Son zamanlarda uyuz hastalığı bölgemizde olağanın da üstünde artmış görülmektedir. Özellikle kırsaldan ve köylerimizden son zamanlarda uyuz hastamız gelmeye başladı. Uyuz, bir çeşit parazitten oluşan kaşıntılı bir rahatsızlıktır. Bu hastalık insandan insana yakın temasla bulaşıyor. Özellikle hijyen eksikliği olan bireylerde daha sık görülüyor. Uyuzun en önemli belirtisi ise kaşıntıdır. Uyuza bağlı kaşıntının özellikleri var. Geceleri uykudan uyandıran ve klasik kaşıntı ilaçlarına yanıt vermeyen bit kaşıntıdır. Bu nedenle bu tür belirtileri olan hastalarımızın bir hekime başvurması gerekmektedir. Hekimin yapacağı muayenede göreceği belirtiler, uyuz hastalığını düşündürecektir" dedi.



TEDAVİ HAFTADA BİR KEZ UYGULANIR



Uyuzun bazı özel belirtiler olduğunu da söyleyen Bağlam, "Uyuz paraziti, deri içerisinde tüneller kazarak ilerler ve bu tünelin sonunda inci şeklinde döküntüler olur. Hekim bunları gördüğü zaman uyuz teşhisini koyacaktır. Tedavide ise birçok ilaç bulunmaktadır. İçlerinden biri, yüz hariç tüm vücuda uygulanıp, 12 saate kadar beklemeyi gerektirecek kadar bir ilaçtır. Tedavi, haftada bir kez uygulanır. Bu 12 saatin ardında ilacın sürüldüğü yer temiz su ile yıkanır" diye konuştu.







kaynak:habertürk