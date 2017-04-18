Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

uyuz hastalığında olağanın dışında artış!

UYUZ HASTALIĞINDA OLAĞANIN DIŞINDA ARTIŞ!

Dr. Süleyman Bağlam, son zamanlarda uyuz hastalığının olağandan fazla görüldüğünü söyledi

Tarih : 18 Nisan 2017, 13:48
Puan Ver : Uyuz Hastalığında Olağanın Dışında Artış!(10/10)10


Bitlis Devlet Hastanesinde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, son zamanlarda uyuz hastalığının olağandan fazla görüldüğünü söyledi.



UYUZ SIKLIĞINDA ARTIŞ



Açıklamalarda bulunan Dr. Bağlam, son zamanlarda bölgede uyuz sıklığının artış gösterdiğini belirterek, alınması gereken önlemlerden bahsetti. Uyuzun en önemli belirtisinin kaşıntı olduğunu, hatta geceleri bile uykudan uyandıracak şekilde şiddetli olabileceğini ifade eden Bağlam, "Ülkemizde uyuz hastalığı sık görülmektedir. Son zamanlarda uyuz hastalığı bölgemizde olağanın da üstünde artmış görülmektedir. Özellikle kırsaldan ve köylerimizden son zamanlarda uyuz hastamız gelmeye başladı. Uyuz, bir çeşit parazitten oluşan kaşıntılı bir rahatsızlıktır. Bu hastalık insandan insana yakın temasla bulaşıyor. Özellikle hijyen eksikliği olan bireylerde daha sık görülüyor. Uyuzun en önemli belirtisi ise kaşıntıdır. Uyuza bağlı kaşıntının özellikleri var. Geceleri uykudan uyandıran ve klasik kaşıntı ilaçlarına yanıt vermeyen bit kaşıntıdır. Bu nedenle bu tür belirtileri olan hastalarımızın bir hekime başvurması gerekmektedir. Hekimin yapacağı muayenede göreceği belirtiler, uyuz hastalığını düşündürecektir" dedi.



TEDAVİ HAFTADA BİR KEZ UYGULANIR



Uyuzun bazı özel belirtiler olduğunu da söyleyen Bağlam, "Uyuz paraziti, deri içerisinde tüneller kazarak ilerler ve bu tünelin sonunda inci şeklinde döküntüler olur. Hekim bunları gördüğü zaman uyuz teşhisini koyacaktır. Tedavide ise birçok ilaç bulunmaktadır. İçlerinden biri, yüz hariç tüm vücuda uygulanıp, 12 saate kadar beklemeyi gerektirecek kadar bir ilaçtır. Tedavi, haftada bir kez uygulanır. Bu 12 saatin ardında ilacın sürüldüğü yer temiz su ile yıkanır" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Uyuz  Hastalığında  Olağanın  Dışında  Artış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER