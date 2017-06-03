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uyuyor fakat dinlenemiyorsanız dikkat

UYUYOR FAKAT DİNLENEMİYORSANIZ DİKKAT

Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, uykuyu bozan etkenlerin başında ruhsal nedenler geldiğini belirterek, psikolojik rahatsızlıkların uykunun hem kalitesini hem de süresini olumsuz etkilediğini söyledi

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:11
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Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, yaptığı açıklamada, "Uyku duygusal etkinliklerin sınırlandığı, tepki gücünün zayıfladığı, hareketimizi sağlayan kasların neredeyse tamamının dinlenme durumuna geçtiği ancak uyandırılabilirlik durumunun her şeye rağmen devam ettiği bir bilinç durumudur. Yaşamımızın ortalama üçte biri uykuyla geçmektedir. Uyumak esasen bedenen ve ruhen bir arınma dönemidir. Yani bu dönemin moda sözü olarak gerçek bir detokstur. Ayrıca bu arınma dönemi aynı zamanda hem yenilenme hem de yeni bir güne dayanıklı bir şekilde hazırlanmayı da barındırır"



UYKUNUN KALİTESİ ÖNEMLİ



Çocuklarda büyüme hormonunun salgılandığın dönem de gene uykudur. Dolayısıyla uykunun süresi ve kalitesi çok önemlidir. Uyku kalitesini bozan birçok unsur vardır. Bunlar mekanik olabilir(yatağın konforsuz olması, yatarken giyilen giysilerin sıkı olması gibi.) gene bazı hastalıklar uyku kalitesini bozabilirler. Kalp yetmezliği, uyku apnesi, solunum yolu hastalıkları gibi hastalıklar buna neden olabilirler. Bunlar dışında bebek ve çocuklarda uyku süresi yetişkinlere göre daha uzundur. Yaşla birlikte uyku süresi azalmaktadır. Orta yaş ve üstünde 5-6 saatlere kadar düşmesi olağandır" dedi.



PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR UYKUYU ETKİLER



Uykuyu bozan etkenlerin başında ise ruhsal nedenler geldiğini kaydeden Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, "Psikolojik rahatsızlıklar uykunun hem kalitesini hem de süresini olumsuz etkiler. Uyku süresinin artması ya da azalması, uykuya dalmakta zorluk, sık uyanma ve bir daha uykuya dalamama, erken uyanma, uykudan yattığından daha yorgun kalkma, uzun uykuya rağmen dinlenememe bize daha çok psikolojik sıkıntıları işaret eder" diye konuştu



 



kaynak:sabah








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