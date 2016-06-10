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UYUŞTURUCUYU KIYAFETLERİNE DİKMİŞLER


UYUŞTURUCUYU KIYAFETLERİNE DİKMİŞLER
Tarih : 10 Haziran 2016, 16:25
Puan Ver : Uyuşturucuyu Kıyafetlerine Dikmişler(9/10)11


Yurt dışından Türkiye'ye, üzerindeki kıyafetlere dikili olarak 60 bin lira değerindeki metamfetamini sokan biri İranlı 2 şüpheli Elazığ'da polisin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yaptığı çalışmada yasa dışı yollarla yurt dışından uyuşturucu madde geldiği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, elde edilen istihbarat çalışmaları sonucu plakasını tespit ettiği bir otomobile Kovancılar ilçesinde operasyon yaptı. Operasyonda araç içerisindeki İran uyruklu şüpheli M.C. ve M.K. gözaltına alındı.

ATLET VE PANTOLONA DİKİLMİŞ

Polis, gözaltına alındığı şüphelilerden İran uyruklu M.C.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada, şüphelinin atletinin alt kısmına ve pantolonun paça kısmına dikilmiş piyasa değeri 60 bin lira olan 194 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticaretinden adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.








Etiketler: Uyuşturucuyu  Kıyafetlerine  Dikmişler    haber

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