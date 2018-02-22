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Uyuşturucuya 'arkadaş' diyen ölüm patroniçesine şafak baskını!

UYUŞTURUCUYA 'ARKADAŞ' DİYEN ÖLÜM PATRONİÇESİNE ŞAFAK BASKINI!

İstanbul'da, 7 aylık takip sonrası uyuşturucu çetesine baskın yapıldı. Uyuşturucu madde için "arkadaş", bonzai için "Murat Boz CD'si" diyen kadın lider Saide D. ve adamları yakalandı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 09:50
Puan Ver : Uyuşturucuya 'arkadaş' Diyen Ölüm Patroniçesine Şafak Baskını!(9/10)5

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un bonzai deposu olarak bilinen Çayırbaşı'daki çeteyi çökertti. İşte önceki sabah 05.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonun dikkat çekici detayları: İstanbul Polisi geçen yıl nisanda, kadın çete lideri Saide D. ve adamlarına yönelik operasyonda 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Saide D. ve yardımcıları, "sistematik ve sürekli şekilde uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla suç örgütü kurmak ve yönetmek"ten yargılandıkları davada tahliye edildi. Örgüt yöneticileri, kamufle olmak için Gaziosmanpaşa'ya taşındı. Polis, çetenin tahliyenin ardından da uyuşturucu tacirliğine devam ettiğini belirleyince 7 ay önce fiziki ve teknik takip başlattı.

EMEKLİ PATRONİÇE

Polis, son 8 yılda 20'den fazla narkotik operasyonunun yapıldığı İstanbul'un bonzai deposu Çayırbaşı'na önceki sabah şafak vakti operasyon düzenledi. 30 şüpheliden Saide D.'nin de aralarınde yer aldığı 15'i yakalandı. 12.5 kilogram bonzai, 4 silah ve bonzai yapımında kullanılan yüksek miktarda sentetik madde ele geçirildi. Çete lideri Saide D.'nin kendini bir kuaförde personel olarak gösterip, masum gençlerin hayatlarını mahvederek kazandığı kirli parayla sigorta primlerini ödediği belirlendi.

KAMPANYALI BONZAİ

Çetenin çalışma yöntemiyle ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı. Buna göre zehir tacirleri, yakalanmamak için kod isimler kullandı. Uyuşturucu madde için "arkadaş", bonzai için ise " Murat Boz CD'si' denildi. Çetenin, 9-10 yaşlarındaki çocuklara "kampanya" diyerek ücretsiz bonzai verdiği, bağımlı yapılan çocukları bataklığa sürükleyerek teslimatta maşa olarak kullandıkları saptandı.

4 CİNAYET SORULACAK

Çetenin çökertilmesiyle birlikte, Sarıyer'de son yıllarda yaşanan 4 ayrı cinayet olayı da incelemeye alındı. İddiaya göre çete üyeleri, Çayırbaşı'ndan aldığı bonzaiyi Rumeli Kavağı'nda kullandıktan sonra ölen bir gencin cesedini delil kalmaması için denize attı. Bir başka gencin cesedini ise otopsiden kaçırmak için hastane bastı. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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