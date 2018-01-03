Tecrübeli Futbolcu Ayrılığı Resmen Açıkladı
Avm Otoparklarındaki Kazayı Sigorta Şirketleri Karşılamıyor
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Kasım'da Arttı
Pfdk, Beşiktaş 2. Başkanı Çebi'ye Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
Apple, Netflix'i Satın Alacak
Eden Hazard'dan Büyük Başarı! Yılın Futbolcusu Seçildi
Beşiktaşlı Cenk, Ada'da İmzayı Bekliyor
Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Hastaneye Kaldırıldı
Yıldız Futbolcu Yeni Yıl Mesajında Nişanlısını Es Geçince Çuvalladı
Napoli, Atalanta'ya 2-1 Yenilerek İtalya Kupasından Elendi
Galatasaray'ın Peşindeki Asamoah'tan Müjdeli Haber Geldi
Dolar 10 Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü
Tottenham, Beşiktaş'ın Eski Hocasını Üzdü
Brezilyalı Yıldız Robinho 3. Kez Aynı Takıma Transfer Oldu
Beşiktaş, Kasayı Ağzına Kadar Dolduran Anlaşmayı Duyurdu
Karısının Kıyafetinde Bir Türk'ün İmzası Var!
Beşiktaş, Cenk Tosun'un Alternatifini Belirledi: Islam Slimani
Taraftar, 21 Yaşındaki Futbolcuyu Sakatladı! 8 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Transferde Arda Bombası Patlıyor
Uyuşturucudan Yakayı Ele Veren Ünlü Oyuncunun Cezası Belli Oldu

Uyuşturucudan yakayı ele veren ünlü oyuncunun cezası belli oldu

UYUŞTURUCUDAN YAKAYI ELE VEREN ÜNLÜ OYUNCUNUN CEZASI BELLİ OLDU

Dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan, 'Uyuşturucu madde üretimi ve satışı' suçundan yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 00:30
Puan Ver : Uyuşturucudan Yakayı Ele Veren Ünlü Oyuncunun Cezası Belli Oldu(8/10)4

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde uyuşturucu düzenekleri bulunan ünlü oyuncu Selim Erdoğan, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava sonuçlandı ve Erdoğan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Selim Erdoğan hapiste yattığı günler ve iyi hal durumundan 6 yıl 7 ay 20 gün daha hapis yatacak.

ÜNLÜ SANATÇI EVİ UYUŞTURUCU ATÖLYESİNE ÇEVİRMİŞ

Selimiye Mahallesi'ne yerleşen Erdoğan'ın evde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı ihbar edildi. İhbar üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Eve giren jandarma ekipleri, bir odada tamamen uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuş düzenekle karşılaştı. Evde kavanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gram da esrar ele geçirildi.ÇOK SAYIDA DİZİDE OYNADI

Bu güne dek çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Selim Erdoğan, Çiçek Taksi filminde canlandırdığı Abuzer Edalı rolü ile hafızalarda yer aldı. Erdoğan, Eşkıya, Hokkabaz, Duvara Karşı, Vizontele Tuuba, Muro gibi 14 sinema filminde de rol aldı.

Selim Erdoğan'ın evinden çıkanlar;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uyuşturucudan  Yakayı  Ele  Veren  Ünlü  Oyuncunun  Cezası  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER