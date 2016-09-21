UYUŞTURUCU ZANLISI KİMLİK SORAN POLİSİ ISIRDI
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu kapsamında takibe alınan bir şüpheli, kendisine kimlik soran polisi kasığına tekme atıp bacağından ısırdı.
Olay, Taşpazar Mahallesi Kurşunlu Camii arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheliyi teknik ve fiziksel takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan takibin ardından şüpheliyi durdurarak kimlik sordu. Bunun üzerine kimliğini göstermek istemeyen şüpheli Muhammet Emin G. (22), polis memuru Abdullah A.'nın (43) kasığına tekme attıktan sonra bacağından ısırdı. Şüpheli diğer polis ekiplerince zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Yaralanan polis memuru iie Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tetanoz ve kuduz aşısı yapılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Muhammet Emin G. ise, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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