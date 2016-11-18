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UYUŞTURUCU TACİRLERİ FIRTINA'YA YAKALANDI


UYUŞTURUCU TACİRLERİ FIRTINA'YA YAKALANDI
Tarih : 18 Kasım 2016, 14:01
Puan Ver : Uyuşturucu Tacirleri Fırtına'ya Yakalandı(5/10)6


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi. Bir TIR'da zulalanmış haldeki 194 kilogram ot esrarı Narkotik köpeği "Fırtına" bulurken, operasyon polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde park halinde olan bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

TIR'ın bulunduğu alana gelen polis ekipleri çevre emniyeti aldıktan sonra narkotik köpeği "Fırtına" ile TIR'da arama yaptı. Narkotik köpeği 'Fırtına' TIR'ın dorse kısmında kağıt balyalarının arasına zulalanmış 178 paket halinde 194 kilogram ot esrarı bulurken, TIR'a ve uyuşturucuların nakliyesinde kullanıldığı değerlendirilen bir kepçeye el konuldu. Operasyonda , A.G (27), F.D (18) ve Makedonya uyruklu Z.M (33) isimli 3 şüpheli ise gözaltına alındı.Öte yandan operasyon polis kameralarına saniye saniye yansıdı. Narkotik köpeği "Fırtına" TIR'da arama yapıyor. Ardından uyuşturucuyu buluyor. Polis ekipleri de iş makinasıyla zulalanmış haldeki esrarı TIR'dan çıkarıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Uyuşturucu  Tacirleri  Fırtına  Ya  Yakalandı    haber

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