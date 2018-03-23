Zeytin Dalı Harekatı'nın İkinci Gününde Şehit Olan Uzman Çavuşun Naaşına Ulaşıldı
Batman'da Hain Pusu: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Askerimiz Yaralandı
A Milli Futbol Takımımız İrlanda Cumhuriyeti İle Karşılaşacak
Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Boluspor'a 6-2 Yenildi
Dışişleri Bakanlığından, Ab'nin Türkiye Kararına Kınama Mesajı
Amerika'da 13 Yaşındaki Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Öğretmen Tutuklandı
Erdoğan: Birliğimizden Rahatsız Olanları Gezi Olaylarından Tanırız
Bolusporlu Burak, Volkan Demirel'i Orta Sahadan Avladı
Uyuşturucu Satıcısının Cesedi Saatlerce Sokak Ortasında Kaldı
Diyarbakır'da 3 Kız Öğrenciyi Taciz Eden Din Kültürü Öğretmeni Açığa Alındı
Şehit Oğlunun Fotoğrafını Öpen Acılı Baba Yürekleri Dağladı
Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi İstiyor
Erdoğan: Bize Meydan Okuyanları Kazdıkları Çukurlara Gömdük
Obezite Artık Kanserin Birinci Sebebi
Ankara-Sivas Arasını 2 Saate Düşürecek Yht Projesinde Çalışmalar Başlıyor
Barcelona'nın Efsanesi Xavi, Arda Turan'a Destek Çıktı
Türkiye 77 Bin Kişiyi Dolandıran Tosun İçin Harekete Geçti
Eskişehirspor, Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın Vasiyetini Yerine Getirdi
Kardeşimi Bu Hale Getirdiniz Diyen Abi Okul Müdürünü Sırtından Bıçakladı
Everton Transfere Doymuyor! Cenk Tosun'a Kötü Haber

Uyuşturucu satıcısının cesedi saatlerce sokak ortasında kaldı

UYUŞTURUCU SATICISININ CESEDİ SAATLERCE SOKAK ORTASINDA KALDI

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin uyuşturucuyla kanlı mücadelesinden yeni görüntüler geldi. Öldürülen bir uyuşturucu satıcının cesedi saatlerce sokak ortasında kaldı.

Tarih : 23 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Uyuşturucu Satıcısının Cesedi Saatlerce Sokak Ortasında Kaldı(9/10)5

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, göreve geldiğinden beri çok sayıda uyuşturucu satıcısının polis tarafından öldürüldüğü Filipinler'den dehşet görüntüler geldi.

ÖLDÜRÜLEN TORBACININ CESEDİ SOKAK ORTASINDA

Filipinler'in başkenti Manila'ya 11 kilometre uzaklıkta bulunan Bulucan şehrinde dün polis teşkilatının gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 13 uyuşturucu zanlısı öldürüldü. Öldürülen bir uyuşturucu satıcının cesedi saatlerce sokak ortasında kaldı.

13 UYUŞTURUCU SATICISI ÖLDÜRÜLDÜ

Bulacan vilayetinde meydana gelen olaydan birkaç saat önce polis yaptığı bir operasyon sonrası 13 uyuşturucu satıcısını öldürdüğünü açıkladı. Öldürülen şahsın kim tarafından öldürüldüğü tam olarak belli olmasa da polis tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

GÖREVE GELMESİNDEN BU YANA 5 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Duterte'nin göreve gelmesinden sonra uyuşturucuya karşı açtığı savaşta polis ve çete üyeleri tarafından binlerce insan öldürüldü. Resmi rakamlara göre hazirandan bu yana ülkede yaklaşık 5 bin kişi uyuşturucu ile ilgili şiddet olayları ve baskınlarda hayatını kaybetti. Duterte'nin iktidara gelirken verdiği sözler arasında idam cezasını geri getirmek ve polise öldürme yetkisi vermek gibi sözler vardı. Ülkedeki insan hakları ihlallerini eleştiren ABD ile silah anlaşmasını da iptal eden Duterte, polise verilecek silahları Çin'den satın almayı düşündüklerini duyurmuştu.

"BİZZAT ÖLDÜRDÜM" DEMİŞTİ

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte belediye başkanlığı yaptığı dönemde bazı şüphelileri bizzat öldürdüğünü itiraf etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uyuşturucu  Satıcısının  Cesedi  Saatlerce  Sokak  Ortasında  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER