Niğde Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu satarken yakalanan 1 kişi tutuklandı.



Niğde Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu satarken yakalanan 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldığı R.Ç.'yi 3 ay boyunca takip etti.



İstanbul'dan temin ettiği bonzai, esrar ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerini Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat illerinde sattığı belirlenen R.Ç. Nevşehir'den gelen bir kişiye uyuşturucu madde satarken yakalandı. Aşağı Kayabaşı mahallesindeki eve yapılan operasyonla gözaltına alınan R.Ç.'nin evinde yapılan aramada 40 gram esrar, 34 adet uyuşturucu hap, 10 gram bonzai ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler ayrıca şahsın farklı kişilere sattığı 20 gram bonzai maddesini alan 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Emniyetteki ilk ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen R.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde F tipi kapalı cezaevi ne gönderildi.







kaynak:habertürk