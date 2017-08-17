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UYUŞTURUCU PARASI VERMEYEN ANNEANNESİNİ, BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ!


Uyuşturucu Parası Vermeyen Anneannesini, Bıçaklayarak Öldürdü!
Tarih : 17 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Uyuşturucu Parası Vermeyen Anneannesini, Bıçaklayarak Öldürdü!(8/10)4

Uyuşturucu madde bağımlılığı yüzünden katil oldu. Yıkılmaz G. isimli genç, kendisine uyuşturucu parası vermeyen anneannesi Sevim Görmek'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayet bonzai dehşetini bir kez gözler önüne serdi.

UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN SÜREKLİ PARA İSTİYORDU

Esenyurt'ta yaşayan Yıkılmaz G., bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucuyu kullanıyordu. Bonzai bağımlısı genç, uyuşturucu satın alabilmek için anneannesinden sürekli para istiyordu.

BU KEZ İSTEDİĞİNİ ALAMADI, CİNNET GEÇİRDİ

Para istediği günlerin ve para miktarının çoğalması üzerine, anneanne Sevim Görmek (70), 16 Ağustos Çarşamba akşamı kendisinden para istemeye gelen torununu bu kez geri çevirdi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Uyuşturucu parasını alamayan torun, cinnet getirerek cebindeki bıçağı çıkararak anneannesini göğsünden bıçakladı. Katil torun olay yerinden kaçarken, olay yerinde hayatını kaybeden anneanneyi, dede Bahattin Görmek saatler sonra eve geldiğinde fark etti.

KATİL TORUN YAKALANDI

Cinayetin ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı aynı gün içerisinde Sultangazi'nin Yunus Emre Mahallesi'nde yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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