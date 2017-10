Denizli'de, dün valilik tarafından düzenlenen halk gününe katılarak uyuşturucu kullanan oğlunun tutuklanmasını isteyen baba Ali G., halk günü sonrası vali yardımcısı ile görüştü.

"OĞLUM, UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE KARDEŞİNE ZARAR VERİYOR"

Vali yardımcısı ile yapılan görüşmeyi gazetecilere anlatan çaresiz baba Ali G., oğlunun yaklaşık üç yıl önce uyuşturucuya başladığını ve Pamukkale Üniversitesindeki AMATEM'e yatırılarak, bir ay tedavi gördüğünü aktardı. Tedavi sonrası oğlunda biraz düzelme olduğunu ancak bir süre sonra arkadaşları nedeniyle tekrar başladığını aktaran baba Ali G., son zamanlarda oğlunun uyuşturucunun etkisiyle, 6 yaşındaki kız kardeşine zarar verdiğini, ablasından zorla para ve telefon dahi aldığını söyledi.

OĞLUNU VE ARKADAŞLARINI DÖVMESİ ÇÖZÜM OLMADI

Bunun karşısında çaresiz olduğunu belirten baba, ilk zamanlarda oğlunu ve onun arkadaşlarını dövdüğünü ancak çare olmadığını, artık oğlunun tutuklanması istediğini söyledi.

"EMNİYETE SÖYLEDİM, GELMEDİLER"

Mahalledeki uyuşturucu satıcı ve içicilerden şikayetçi olan baba Ali G., "Zeytinköy'de ev vardı, emniyete söyledim, kesin delil dediler, gelmediler. Birinin üstünde yakalaması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Başbakanımıza sesleniyorum, bu olay herkesin başına gelebilir. Basit olarak görürlerse kınama olarak görürüm başınıza gelir. Halk gününe gittim oğlum için gittim" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ, BU OLAY DA TERÖR KADAR TEHLİKELİ"

Oğlunu nasıl uyuşturucuya alıştığını söyleyen baba, "Şüphelendiğim bazı kişilerle buluşuyor. Sonra, torbacılık, uyuşturucu sattığını öğrendim. İnşaatta çalışma yerine uyuşturucu satmaya yönlendirmişler. Önce oğlumu kurtarmak için uğraştım. Nasihat ettim olmadı, dövdüm olmadı, arkadaşlarını dövdüm tehdit ettim, yine olmadı. Akrabalarım yardım etti, dayısı amcası yardım etti ama olmadı. Vali bey ile görüştük, teşekkür ettim. Konuyu anlattım. Emniyete şikayet ettim, delil istediklerini söylediler. Ben yapacaksam bulacaksam anlamadım. Teröre karşı büyük bir başarı elde ediyoruz, mücadele ediyoruz ama uyuşturucuya gelince olmuyor sanki, bu olay terör kadar tehlikeli değil mi?" ifadelerine kullandı.

"OĞLUMU İHBAR ETTİM, EVDE CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Kendi oğlunu ihbar ettiğini söyleyen çaresiz baba Ali G., evde can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Baba Ali G., "Oğlum madde bağımlısı 'uyuşturucu sattırıyorlar' dedim. Evde can güvenliğim yok, evdeki her şeyi götürüyor, can güvenliğimiz yok. Askere mi alınacak, tutuklanacak mı, bir şeyler yapsınlar.

"VALİ BANA 'OĞLUN İÇİN SEN NE YAPTIN' DEDİ"

Sonra durumu vali beye anlattım, vali bana, ' Siz oğlunuz için ne yaptınız', deyince zoruma gitti. 'Azarlayacaksan niye anlatayım' dedim. Makamına davet etti. Yoğun işinden dolayı vali yardımcısı ile görüştük, konuyu anlattım.

VALİ YARDIMCISI "YASAL BOŞLUK VAR" DEDİ

Vali yardımcısı da, 'yasa boşlukları var, kimler satıyor, kimler denetlemiyorsa Allah belasını versin' dedi. Ben inşaat demircisiyim, benim çocuklarım haram lokma yemesin diye uğraşırken, Allah böyle imtihan ediyor.

"MECLİS'TE ÇOĞUNLUK VAR YASAL BOŞLUĞU DOLDURSUNLAR"

Madde bağımlısı konusunda yasa boşluğu deniliyor, mecliste çoğunluk var, yasa boşluğu dolsun" diye konuştu.

"OĞLUM YA TUTUKLANSIN YA DA ASKERE GÖNDERİLSİN, BAŞKA GENÇLERİ ZEHİRLEMESİN"

Oğlunu yaklaşık bir haftadır görmediğini en son evli olan ablasının elinden aldığını söyledi. Mahallede birçok noktada satıldığını ve bazı noktaların tespit ettiğini iddia eden Ali G., "Ben kendi istihbarat araştırması yaptım. 3 senedir bu mücadeleyi verdim, artık oğlumdan sonra diğer gençler içinde bu mücadeleyi yapacağım. 20 yaşında oğlum asker mi olacak, tutuklanacak mı ben bu konuda yardım istiyorum. Başka gençleri zehirlemesin. Birileri bulaştırmış, her anne baba söyleyemez, birileri ona sattırıyor. Nereye kadar bu böyle devam edecek. Tutuklanırsa vicdanım rahat olur, başkasına satamaz" diye kaydetti.

OLAYLA İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Daha önce Denizli Devlet Hastanesi Denetimli Serbestlik Polikliniği tarafından 19 yaşındaki M.G.'nin tedavisinin takip edildiği belirtilen açıklamada, "6-12 Nisan 2017 tarihleri arasında Opioide bağlı bağımlılık sendromu tanısı ile Denizli Devlet Hastanesi AMATEM'e yatışı yapılmıştır. Tedavisi sonrası taburcu olan hasta AMATEM Polikliniği tarafından takiplidir ve tedavisi sürdürülmektedir. En son 10 Ekim 2017 tarihinde AMATEM Polikliniğine başvuran hastanın gerekli tetkikleri yapıldığı ve reçetesinin düzenlendiği bildirilmiştir" denildi.

