UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇ, 4 KATTAN DÜŞÜP CAN VERDİ
Bursa'da 4 katlı apartmanın terasında uyuşturucu madde alırken dengesini kaybedip düştüğü iddia edilen 30 yaşındaki Serdar Dolap, yaşamını yitirdi.
BETON ZEMİNE ÇAKILDI, SESİ DUYAN OLAY YERİNE KOŞTU
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi Yan Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın teras katında uyuşturucu aldığı iddia edilen Serdar Dolap, dengesini kaybedip, düştü. Beton zemine çakılan Dolap'ı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Serdar Dolap'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinden uyuşturucu çıktığı belirtilen Serdar Dolap'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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