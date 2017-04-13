UYUŞTURUCU KARTELİ, UÇAKTAN CESET FIRLATTI!
Meksika'nın kuzeyindeki Sinaloa eyaletinde bir hastanenin çatısına, uçaktan insan cesedi fırlatıldı.
Reuters'ın haberine göre şuan hapishanede olan ünlü uyuşturucu baronu El Chapo (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın Sinaloa uyuşturucu kartelinin etkin olduğu eyalette yaşanan olay, Sabah saatlerinde meydana geldi.
kaynak:milliyet
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