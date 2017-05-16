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uyuşturucu kaçakçılığını araştıran gazeteci öldürüldü

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINI ARAŞTIRAN GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Uyuşturucu kaçakçılığı konusundaki araştırmalarıyla tanınan gazeteci Valdez, çalıştığı gazete yakınlarında öldürüldü.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 10:49
Puan Ver : Uyuşturucu Kaçakçılığını Araştıran Gazeteci Öldürüldü(9/10)7


Meksika'nın kuzeyindeki Sinaloa eyaletinde, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili araştırmalarıyla tanınan gazeteci Javier Valdez'in öldürüldüğü bildirildi.



Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, Valdez'in eyaletin başkenti Culiacan kentinde, çalıştığı Rio Doce gazetesine ait binanın yakınlarında öldürüldüğünü aktardı.



Rio Doce gazetesi, Valdez'in ölümünü internet sitesinden yaptığı açıklamada doğruladı.



Uyuşturucu kaçakçılığı üzerine araştırmalarıyla bilinen Valdez, ulusal yayın yapan La Jornada gazetesinde çalışmış tecrübeli bir gazeteciydi.



 



kaynak:yenişafak








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