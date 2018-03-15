Bolu'da, uyuşturucu kullandıktan sonra yerde hareketsiz bulunan genç, "Alkol aldıktan sonra mantı yedim, bir şeyim yok" diye konuştu.

Bolu'da, uyuşturucu kullandıktan sonra vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz bulunan genç, "alkol aldıktan sonra mantı yedim. O yüzden midem bulandı, bir şeyim yok" diyerek kendisini savundu. Kanayan kafasını ise gazetecilerin uyarısı üzerine farketti.

YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU

Bolu merkeze bağlı Örencik Köyü yolu üzerindeki park halindeki bir otomobilin yanında hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan Tevfik Eray C.'yi, yattığı yerden kaldırdılar. Ayakta durmakta zorlanan ve kendisinde olmayan Eray C.'ye, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri su vererek kendisine gelmesini beklediler.

KAFASINDAN KANLAR AKIYORDU

Kafasından kanlar akan Eray C., sağlık ve polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Uyuşturucu kullanan gencin bir sorununun olmadığını söylemesi üzerine 112 Sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM, MANTI YEDİM"

Eray C., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'uyuşturucu mu kullandın?' sorusuna, "Uyuşturucu kullanmadım. Alkol kullandım. Sonra üzerine mantı yedim. O yüzden midem bulandı. Ondan dolayı böyleyim" şeklinde cevap verdi.

GAZETECİLER UYARDI

Kafasının kanadığını fark etmeyen genç, gazetecilerin uyarması üzerine önce kafasının kanamadığını söyledi. Daha sonra otomobilin aynasına bakan genç, 'evet, dün yarıldı. Dükkanda vurdum' dedi. Kullandığı uyuşturucunun etkisinden uzun süre çıkamayan Eray C., olay yerine gelen ailesine teslim edildi.

Kaynak: haberinburada